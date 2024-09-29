الضفة.. إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في طوباس

رام الله: أصيب ثلاثة فلسطينيين واعتقل آخر، الأحد، إثر مواجهات مع قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان، إن طواقمه تعاملت مع 3 إصابات برصاص الجيش الإسرائيلي، الذي اقتحم مدينة طوباس صباح اليوم.

وأكد الهلال الأحمر أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بدورها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، إن من بين الإصابات واحدة “حرجة” بمنطقة الصدر، وصلت إلى مستشفى طوباس الحكومي.

في السياق، ذكر شهود عيان، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم المدينة فجرا، واعتقل الشاب قتيبة خالد الشاويش، بعد محاصرة منزله واحتجاز والدته وزوجته عدة ساعات.

وأفاد الشهود بسماع أصوات اشتباكات مسلحة بين مقاتلين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، في طوباس، فيما لا يزال الاقتحام متواصلا حتى الساعة 7:30 (ت.غ).

وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم، ما أدى إلى استشهاد 719 فلسطينيا، بينهم 160 طفلا، وإصابة نحو 6 آلاف و200، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و900، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

(الأناضول)