الضفة.. إصابة 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداء مستوطنين

رام الله: أصيب 3 شبان فلسطينيين، مساء الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي وهجوم مستوطنين في أماكن متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وفق إعلام رسمي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن شابا أصيب “برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم (جنوب)”.

وأوضحت أن “قوات الاحتلال طاردت شابين كانا يستقلان دراجة نارية في منطقة البالوع، وأطلقت صوبهما الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى إلى إصابة أحدهما بالرصاص في القدم”.

وجنوبي الضفة، أصيب شاب برضوض “في هجوم للمستعمرين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قرية سوسيا في مسافر يطا جنوب الخليل”، حسب الوكالة.

وبيَّنت أن المستوطنين هاجموا “منزل عائلة الشاب محمد ناصر النواجعة، واعتدوا عليه بالضرب بالهراوات، مما أدى إلى إصابته برضوض في يده، وتم نقله إلى أحد المراكز الطبية”.

فيما أفاد تلفزيون “فلسطين” (رسمي) بأن شابا أصيب “عقب إطلاق النار باتجاه مركبة تعرضت للانقلاب بعد مطاردتها من قبل قوات الاحتلال في شارع رقم 60، الذي يربط رام الله بالمحافظات الجنوبية والمقام على أراضي بلدة برقة شرق رام الله”، دون تفاصيل.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وضمن هذه الاعتداءات، قتل الجيش ومستوطنون 636 فلسطينيا وأصابوا 5 آلاف و400، فيما جرى اعتقال أكثر من 10 آلاف، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

فيما أسفرت حرب إسرائيل على غزة، بدعم أمريكي، عن أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحولت تل أبيب قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصره للعام الـ18، وأجبرت حربها نحو مليونين من مواطنيه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.

(الأناضول)