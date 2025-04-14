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الضفة.. إصابة 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في رام الله- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

عناصر من جيش الاحتلال في الضفة الغربية

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رام الله: أصيب 3 فلسطينيين، الاثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون للاجئين وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية أنها تعاملت مع 3 إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي المخيم شمال رام الله.

وأوضحوا أن من بين المصابين إصابة بالرصاص الحي في البطن، واثنين في الأطراف نقلوا للعلاج في المستشفى.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ فجر الاثنين عملية عسكرية في الجلزون، فتش خلالها عددا من المباني والمحال التجارية واعتقل مواطنين.

وبينوا أن مواجهات اندلعت بين الشبان والجيش الإسرائيلي أطلق الأخير خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي الإطار نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين مداهمات لعدد من المدن والبلدات في الضفة الغربية، واعتقل مواطنين بحسب الشهود.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 947 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 16 ألف و400 فلسطيني وفق معطيات فلسطينية رسمية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)

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