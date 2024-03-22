الضفة.. إصابة 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي- (فيديو)

رام الله : أصيب 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، خلال مواجهات شرقي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب، إن طواقم الإسعاف التابعة لها تعاملت مع 3 إصابات خلال مواجهات شهدتها بلدة أوصرين، شرقي نابلس.



وأوضحت أن الإصابات هي لشابين (16 و17 عاما) برصاص حي في القدم، وثالث (29 عاما) برصاص حي في الحوض.

وأشارت الجمعية إلى نقل الإصابات إلى مستشفى بنابلس، فيما لم تتحدث عن مدى خطورتها.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد الجيش عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة، ما أسفر عن مواجهات مع فلسطينيين خلفت حتى الجمعة 448 شهيدا ونحو 4 آلاف و750 جريحا، استنادا إلى معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي موازاة ذلك، تشن قوات الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(وكالات)