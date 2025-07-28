الضفة.. إصابة 3 فلسطينيين برصاص مستوطنين في حادثين منفصلين- (فيديو)

رام الله: أصيب 3 فلسطينيين، مساء الاثنين، برصاص مستوطنين إسرائيليين في حادثين منفصلين بمحافظتي رام الله والخليل في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” وشهود عيان.

وقالت “وفا” إن مستوطنين مسلحين هاجموا منطقتي “المناطير” و”الكسارة” شرق كفر مالك، ومزارع دجاج على أطراف البلدة، وتصدى لهم شبان القرية العزل، وأطلقوا الرصاص صوب الشبان، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في يده.

وفي حادث منفصل جنوبي الضفة، أفاد شهود عيان، بأن مستوطنا أطلق النار تجاه مواطنين فلسطينيين في قرية أم الخير جنوب مدينة الخليل، ما أسفر عن إصابة اثنين منهم، أحدهما حالته خطيرة نتيجة إصابته في الصدر، وقد نقل بمركبة إسعاف إسرائيلية، فيما أصيب الآخر بجراح متوسطة نقل على إثرها إلى مستشفى يطا الحكومي.

وأوضح الشهود أن إطلاق النار وقع بعد مشادة بين أهالي القرية والمستوطن الذي كان يقود جرافة ويقوم بتجريف أراض تعود ملكيتها للسكان، فيما طوق جيش الاحتلال الإسرائيلي المنطقة عقب الحادث واعتقل ثلاثة فلسطينيين.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، فقد نفذ المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري ألفين و153 اعتداءً، تسببت في استشهاد 4 مواطنين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 1008 فلسطينيين على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

ويتزامن ذلك مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل في غزة، خلفت أكثر من 205 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(وكالات)