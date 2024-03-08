الضفة.. إصابة 3 فلسطينيين بينهم اثنان برصاص جيش الاحتلال

رام الله: أُصيب 3 فلسطينيين، مساء الجمعة، جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي عليهم في عدة مناطق بالضفة الغربية، بينهم اثنان بالرصاص الحي.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) بأن “قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي، مساء الجمعة، على طفل (15 عاما) قرب حاجز قلنديا، شمالي القدس المحتلة”، دون توضيح مدى خطورة الإصابة، أو إيراد أي تفاصيل أخرى.

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقم الإسعاف التابعة لها تعاملت مع “إصابة لشاب (20 عامًا) بالرصاص الحي خلال مواجهات في بلدة أوصَرين قرب مدينة نابلس (شمال)”.

وأشارت الجمعية إلى نقل الإصابة إلى مستشفى في نابلس.

وأضافت أن طواقمها نقلت إلى المستشفى فلسطينيا (41 عاما) من منطقة مَسافِر يطَا، جنوبي مدينة الخليل (جنوبي الضفة) تعرض “للاعتداء بالضرب من قبل قوات الاحتلال”. ولم توضح مدى خطورة الإصابتين.

وبالتزامن مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 صعّد الجيش عملياته بالضفة مخلفا 425 شهيدا ونحو 4 آلاف و700 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، وقرابة 7490 أسيرا وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.

(وكالات)