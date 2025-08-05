الضفة.. إصابة 3 فلسطينيين بينهم طفل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي

رام الله: أصيب 3 فلسطينيين بينهم طفل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، خلال اقتحامه مخيم الأمعري بمدينة البيرة، وسط الضفة الغربية.



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، إن طواقمها بمحافظة رام الله والبيرة نقلت من المخيم إلى المستشفى 3 إصابات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي يبينهم طفل (9 سنوات).

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، فإن “قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري، قبل أن يدفع الاحتلال بآلياته العسكرية إلى مدخل المخيم”.

وبموازاة الإبادة في قطاع غزة، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1013 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، وتجوّع الفلسطينيين، فيما شددت إجراءاتها في 2 مارس/ آذار الماضي بإغلاق المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي مجاعة ووصولها إلى مستويات “كارثية”.

وخلفت الإبادة أكثر من 211 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(وكالات)