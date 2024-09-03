الضفة.. إصابة 4 صحافيين باستهداف إسرائيلي “مباشر” في جنين- (فيديوهات)

جنين: أصيب 4 صحافيين فلسطينيين، الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدفهم “بشكل مباشر” في بلدة كفر دان بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية، علما أنهم كانوا يرتدون سترا واقية عليها ملصقات تعرّف بهم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، في بيان: “طواقمنا في جنين تتعامل مع إصابتين لصحافيين، أحدهما بالرصاص الحي باليد، والآخر إثر إصابته بشظايا رصاص حي، ونقلا إلى مستشفى جنين”.

وفي بيان منفصل، أشارت الجمعية إلى أنها تعاملت في الموقع ذاته مع إصابتين لصحافيين آخرين.

بدوره، قال الصحافي جراح خلف، وهو أحد المصابين، إنه كان برفقة مجموعة من الصحافيين إلى المنزل المحاصر في بلدة كفر دان، وإذا بجيش الإسرائيلي يطلق الرصاص تجاههم “بشكل مباشر”.

وأضاف خلف: “جميعنا كنا نرتدي الستر الواقية التي تحمل بوضوح ملصقات تعريفية خاصة بالصحافة باللغة الإنكليزية (PRESS)، كما تحمل مركباتهم الشعار نفسه”.

وليست هذه المرة الأولى التي يعتدي فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي على صحفيين في جنين، إذ سبق أن أطلق الرصاص على طواقم صحفية بالمدينة ذاتها، الاثنين، ولاحقهم بجرافات.

وفي وقت سابق اليوم، قال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت كفر دان، وحاصرت منزلا فلسطينيا وطالبت من بداخله عبر مكبرات الصوت بالاستسلام.

وأشار الشهود إلى أن تعزيزات عسكرية للاحتلال وصلت إلى المنزل، وفرضت حصاراً على محيطه بشكل كامل، كما شرعت جرافات عسكرية في هدم جدران فيه.

ولاحقا، هدمت الجرافات المنزل المحاصر، فيما أعلن عن استشهاد طفلة فلسطينية وإصابة آخر في كفر دان بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وباستشهاد الطفلة في كفر دان “يرتفع عدد الشهداء محافظة جنين منذ الأربعاء الماضي إلى 19، ما يرفع إجمالي عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 683 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي” وفق مصادر فلسطينية.

والأربعاء الماضي، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي “عملية عسكرية” شمال الضفة تعد “الأوسع” منذ عام 2002، حيث اقتحمت قوات كبيرة مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتهما ومخيم الفارعة قرب طوباس، قبل أن تنسحب فجر الخميس من مخيم الفارعة، ومساء اليوم نفسه من طولكرم ليعود ويقتحمها الاثنين.

أما في جنين، فما زالت العمليات مستمرة لليوم السابع، إذ دفع جيش الاحتلال بقوات مدرعة معززة بسلاح الجو إلى المدينة، ودهم أجزاء من مخيمها.

وبموازاة حربه على غزة منذ 7 أكتوبر، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أسفر بالإضافة إلى الشهداء عن أكثر من 5 آلاف و700 مصاب واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

فيما أسفرت حرب إسرائيل بدعم أمريكي على غزة عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(وكالات)