الضفة.. إصابة 4 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في نابلس

رام الله: أصيب 4 فلسطينيين، الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية.

وقال شهود عيان، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم البلدة القديمة من مدينة نابلس وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع فلسطينيين.

وأشار الشهود إلى أن القوات حاصرت منزلا، واعتقلت مواطنا من داخله قبل أن تنسحب.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان إن “حصيلة اقتحام قوات الاحتلال إلى مدينة نابلس إصابات بالرصاص الحي، بينها إصابة خطيرة في الرأس والبطن”.

ولفتت إلى أنه “تم نقل جميع الإصابات للمستشفى لتلقي العلاج”.

وفجر الاثنين، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات طالت مدينة قلقيلية، وعدة بلدات مجاورة، والخليل، وبيت لحم، ورام الله، والبيرة.

واعتقل الجيش عددا من الفلسطينيين، بينهم أسيرة سابقة بحسب الشهود.

وبالتزامن مع حربه المدمّرة على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، فيما صعد مستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين هناك، ما خلف 635 شهيدا، ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)