الضفة.. إصابة 4 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداء لمستوطنين

رام الله: أصيب، 4 فلسطينيين، بينهم 3 أطفال، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداء لمستوطنين، مساء السبت، شمالي وجنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى “إصابة بالرصاص الحي في الفخذ لشاب (37 عاما) من مخيم جنين” شمال الضفة.

وشمال الضفة أيضا، ذكرت الجمعية أن طواقمها نقلت إلى المستشفى إصابتين بالرصاص إثر مواجهات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بُرقة شمال غرب مدينة نابلس

ووفق البيان، فإن الإصابة الأولى تعود لفتى (17 عاما) أصيب بالرصاص الحي باليد، والثانية لطفل (13 عاما) أصيب برصاص حي في اليد”.

وفي بيان آخر، ذكرت الجمعية أن طواقمها نقلت إلى مستشفى بمدينة الخليل جنوبي الضفة “إصابة لطفلة (عامان) بضربة في رأسها من مستوطن في البلدة القديمة بالخليل”.

من جانبه، ذكر تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان (غير حكومي)، في بيان، أنه “تم الاعتداء على الطفلة سارة أمير دعنا، عندما كانت بصحبة أمها تمشي قريبة من حاجز شارع الشهداء العسكري”.

وأضاف البيان: “كان هناك مجموعة من المستوطنين وقام أحدهم بضرب الطفلة بقدمه على رأسها بطريقة وحشية ما أدى إلى سقوطها على الأرض (…) وتم نقلها إلى المستشفى نتيجة تعرضها إلى رضوض”.

ولفت أن “جنود الاحتلال الإسرائيلي لم يتدخلوا في ساعة الاعتداء لإيقاف المستوطن”.

وفي وقت سابق السبت، استشهد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بروقين المحاصرة غرب مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 968 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(وكالات)