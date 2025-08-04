الضفة.. إصابة 4 فلسطينيين في اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس

رام الله: أصيب 4 فلسطينيين، مساء الإثنين، خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية لمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وذلك قبيل استعداد مستوطنين إسرائيليين لاقتحام مقام “قبر يوسف” في المنطقة ذاتها.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب إن طواقمها تعاملت ميدانيا مع 4 إصابات “حالتا استنشاق للغاز، وإصابة بحروق، وحالة سقوط عن مرتفع (خلال الملاحقة)”.

ومن جانبها، قالت إذاعة “صوت فلسطين” (حكومية) إن “قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية في نابلس”، مشيرة إلى اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في المنطقة.

وأضافت أن حافلات للمستوطنين تنتظر أمام حاجز حوارة، جنوب نابلس، استعدادًا لاقتحام “قبر يوسف” في المنطقة الشرقية.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لما قالوا إنها حافلات للمستوطنين تنتظر على الحاجز لاقتحام القبر.

ويوجد “قبر يوسف” في الطرف الشرقي من نابلس الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، ويعتبره اليهود مقاما مقدسا منذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية عام 1967.

ويروّج المستوطنون بأن رفات النبي يوسف بن يعقوب أُحضرت من مصر ودُفنت في هذا المكان، لكن علماء آثار نفوا صحة هذه الرواية، قائلين إن عمر المقام لا يتجاوز بضعة قرون، وإنه ضريح لشيخ مسلم اسمه “يوسف دويكات”.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1013 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(الأناضول)