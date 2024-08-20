الضفة.. إصابة 5 فلسطينيين خلال اقتحام جيش الاحتلال عدة مدن- (فيديو)

مركبات مدرعة عسكرية إسرائيلية في أحد شوارع مدينة نابلس

رام الله: أصيب 5 فلسطينيين، الثلاثاء، خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدنا وبلدات شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مدينة طوباس وبلدة طمون، ومخيم بلاطة وعين بيت الماء في نابلس وبلدة جبع قرب جنين وسط اندلاع مواجهات مع فلسطينيين.

وأشار الشهود إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت عدة مواطنين قبل أن تنسحب.

طوباس

بداية الاقتحام استقبال قوات الاحتلال بصليات وعبوة ناسفة أول البلد اعطاب جب عسكري pic.twitter.com/GBwVRvg1Mv — Anas (@AnasDaraghmeh2) August 19, 2024

أثار التخريب الذي أحدثه الاحتلال في بلدة طمون جنوب طوباس pic.twitter.com/6UbYqCrhzc — وكالة سند للأنباء – Snd News Agency (@Snd_pal) August 20, 2024

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن “حصيلة اقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس وبلدة طمون 5 إصابات بينها 4 بشظايا الرصاص الحي، وإصابة لمسن جراء الاعتداء عليه بالضرب”.

ولفتت إلى أنه “تم نقل جميع الإصابات للمستشفى لتلقي العلاج”.

كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء، سلسلة اقتحامات طالت مدينة قلقيلية (شمال) وعدة بلدات مجاورة، ومدن الخليل وبيت لحم (جنوب) ورام الله والبيرة (وسط).

واعتقل الجيش عددا من الفلسطينيين بحسب شهود عيان.

وبالتزامن مع حربه المدمّرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، فيما صعد مستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين ما خلف 636 شهيدا ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت نحو 133 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)