الضفة.. إصابة 5 فلسطينيين في اعتداءات مستوطنين وجيش الاحتلال

رام الله: أصيب، الأحد، 5 فلسطينيين في اعتداءات للمستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي هدم أيضا متاجر فلسطينية، في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو (غير حكومية)، في بيان، إن “سيدة ومسنًا أصيبا بجروح ورضوض، مساء الأحد، جراء اعتداء نفذه مستوطنون على أهالي (منطقة) مسافر يطا جنوب الخليل (جنوب)”.

وأضافت أن “مجموعات من المستعمرين اقتحمت المنطقة، وهاجمت منازل المواطنين، واعتدت على السكان بالضرب، ما أسفر عن إصابة سيدة (45 عامًا) ورجل مسن (71 عامًا)، فيما تم نقلهما إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج”.

وتابعت أن “هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة انتهاكات تهدف إلى التضييق على السكان وإجبارهم على الرحيل”.

وشددت على ضرورة “التدخل العاجل لحماية الأهالي ووقف الاعتداءات المستمرة بحقهم”.

وشمالي الضفة، ذكرت المنظمة، في بيان منفصل، أن مستوطنين اعتدوا على المواطنين في “خربة المراجم” جنوب مدينة نابلس، وأقدموا على سرقة أغنام.

ووسط الضفة، ذكرت منظمة البيدر أن المستوطنين “يواصلون اعتداءاتهم على أراضي قرية عرب المليحات في منطقة المعرجات شمال غرب أريحا، حيث قاموا برعي مواشيهم بين مساكن المواطنين وفي الأراضي الزراعية”.

من جهته، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية هدم شمال مدينة أريحا استهدفت متاجر فلسطينية (لم تحدد عددها) في قرية الزبيدات، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وشمالي الضفة، ذكرت “وفا” أن شابا فلسطينيا أصيب “بعد أن صدمت آلية عسكرية لجيش الاحتلال مركبته غرب مدينة طولكرم”.

وذكرت الوكالة أن “الآلية العسكرية صدمت المركبة بشكل متعمد أثناء سيرها بالقرب من مسجد المرابطين غرب المدينة، ما أدى إلى إصابة الشاب عمرو عودة، برضوض وجروح، ووقوع أضرار جسيمة في المركبة، وقد تم نقل المصاب إلى المستشفى”.

وشمالي الضفة أيضا، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن طواقمها نقلت إلى المستشفى “إصابة لشاب يبلغ من العمر 22 عاما (جراء) اعتداء بالضرب من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي”.

فما ذكرت “وفا” أن شابا فلسطينيا أصيب “بعد أن صدمت آلية عسكرية لجيش الاحتلال مركبته غرب مدينة طولكرم”.

وذكرت الوكالة أن “الآلية العسكرية صدمت المركبة بشكل متعمد أثناء سيرها بالقرب من مسجد المرابطين غرب المدينة، ما أدى إلى إصابة الشاب عمرو عودة، برضوض وجروح، ووقوع أضرار جسيمة في المركبة، وقد تم نقل المصاب إلى المستشفى”.

وفي قلقيلية، أفادت بأن “مواطنا يبلغ من العمر 45 عاما، أصيب بعيار ناري أطلقه صوبه جنود الاحتلال، بالقرب من جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي بلدة حبلة، جنوب قلقيلية، نقل على إثرها إلى المستشفى”.

وصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، منذ بدء الإبادة بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 927 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(وكالات)