الضفة.. إصابة 6 فلسطينيين برصاص واعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي- (فيديو)

رام الله: أصيب 6 فلسطينيين، مساء الأحد، بينهم 3 بالرصاص الحي و3 آخرون جراء اعتداء بالضرب، خلال اعتداءات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال خلال مواجهات بمنطقة تلة مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية”.

من جانبها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت إلى المستشفى إصابتين لطفلين، أحدهما (15 عاماً) أصيب برصاصة في الفخذ، والآخر (16 عاما) برصاص حي في البطن واليد.

وقال شهود عيان، إن جيش الاحتلال اقتحم المخيم وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز، ما أدى إلى “اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابات بين المواطنين”.

وفي محافظة طولكرم، أوضحت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع إصابتين نقلتا إلى المستشفى، جراء اعتداء جنود جيش الاحتلال على شابين عند حاجز عناب العسكري شرقي المدينة، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وفي الخليل جنوبي الضفة، قال الناشط بديع دويك إن جيش الاحتلال اعتقل شقيقه رافع دويك من أمام منزله في حي جبل الرحمة، بعد الاعتداء عليه بـ”الضرب المبرح حتى نزف دما”، وفق إفادته للصحافيين.

وأضاف أن الجنود قيدوا شقيقه واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وبالتزامن مع حرب الإبادة على غزة صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن إلى استشهاد 991 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد عن 18 ألفًا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت هذه الحرب أكثر من 193 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

(وكالات)