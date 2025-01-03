الضفة.. إصابة 7 فلسطينيين في اعتداء مستوطنين إسرائيليين شرق رام الله- (فيديوهات)

رام الله: أصيب 7 فلسطينيين، مساء الجمعة، إثر اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم بالضرب في بلدة سلواد، شرق مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، بوقوع 7 إصابات جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم بالضرب، وجميعها في حالة مستقرة.

من جهته، أوضح رائد حامد، رئيس بلدية سلود، أن ما لا يقل عن 40 مستوطنًا اقتحموا منطقة النصبية غربي سلواد، وأقدموا على حرق 5 مركبات (لفلسطينيين)، ثم اعتدوا على عدد من شبان البلدة، بالضرب.

وأضاف حامد، أن مستوطنين مسلحين حاصروا مجموعة شبان من البلدة في النصبية، واعتدوا عليهم بالضرب.

ولفت إلى أنه تم إزالة خيام نصبها المستوطنون، الخميس، غربي سلواد، قبل أسابيع، لكن المستوطنين ما زالوا يتواجدون حولها، ويمنعون تواجد أهالي البلدة في المنطقة.

وبموازاة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن استشهاد835 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و700، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.

(وكالات)