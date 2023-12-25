الضفة.. إصابة 7 فلسطينيين والجيش الإسرائيلي يقتحم طولكرم

رام الله: أصيب 7 فلسطينيين، مساء الإثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي واعتداءات مستوطنين في عدة مناطق بالضفة الغربية، مع اقتحام الجيش مدينة طولكرم ومخيميها شمالي الضفة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها نقلت إلى مستشفى رفيديا في نابلس (شمال) سيدة تبلغ من العمر 43 عاماً، عقب اعتداء الجيش الإسرائيلي عليها، في قرية برقة غربي نابلس.

وفجر الإثنين، اقتحم الجيش الإسرائيلي، بلدة برقة وفرض حظرا للتجوال فيها، وسط أعمال تفتيش واعتقالات.

وأضافت الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت أيضا مع إصابة لشاب (31 عاما) “تعرض لاعتداء المستوطنين عليه خلال هجومهم على دوار دير شرف (شمال غرب نابلس)، وجرى نقله إلى المستشفى”.

وشمالي الضفة أيضا، قالت الجمعية إن طواقمها تعاملت خلال مواجهات شهدتها قرية عتّيل شمالي شرق طولكرم مع “إصابة بشظايا رصاص في الرجل نقلت إلى المستشفى بطولكرم”.

وجنوبي الضفة، قالت الجمعية إن طواقمها “تعاملت مع حالة اعتداء من قبل جيش الاحتلال على حاجز الكونتينر (شرقي القدس) جرى نقل المصاب إلى المستشفى”.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن مواطنين أصيبا بعد تعرضهما للاعتداء من قبل مستوطنين في قرية دير استيا قضاء سلفيت (شمال).

وأضاف أن “مجموعة من المستعمرين اعتدوا على المواطنين: حسان يوسف سلمان، وسعيد حسن القاضي (…) وأصابوهما برضوض وكسور”.

وفي جنين، أفادت الوكالة بإصابة شاب برصاص الجيش الإسرائيلي في يده ونقله إلى المستشفى في بلدة سيلة الظهر غربي المدينة.

وأفادت الوكالة بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل 17 عاملا وتاجرا احتجزهم الليلة الماضية على حاجز برطعة العسكري جنوب محافظة جنين.

وأضافت أنه “بعد استجوابهم، اليوم جرى تحويلهم إلى معسكر سالم (العسكري) ومن ثم إلى الاعتقال في معسكر حوارة، جنوب نابلس”.

وفي وقت متأخر من مساء الاثنين، قال شهود عيان للأناضول إن قوات إسرائيلية مدعومة بجرافات اقتحمت مدينة طولكرم، وحاصرت مخيمي طولكرم ونور شمس، على وقع اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين.

وتداول نشطاء مقاطع فيديو لمركبات عسكرية تدخل المدينة ترافقها جرافة، مع سماع أصوات إطلاق نار.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كثف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للبلدات والمخيمات، مخلفا 303 قتيلا وفق وزارة الصحة الفلسطينية، ونحو 4730 معتقلا وفق نادي الأسير الفلسطيني.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة حتى الإثنين عن 20 ألفا و674 شهيداً، و54 ألفا و536 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)