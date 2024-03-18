الضفة.. ارتفاع حصيلة الأسرى المعتقلين إلى 7655 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر

رام الله: ارتفع عدد معتقلي الضفة الغربية، الاثنين، إلى 7 آلاف 655 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، عقب اعتقال الجيش الإسرائيلي 25 فلسطينيا ليلة الأحد – الإثنين.

جاء ذلك في بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي).

وقال البيان إن “القوات الإسرائيلية اعتقلت منذ مساء أمس (الأحد) وحتى صباح اليوم الاثنين 25 مواطنا على الأقل من الضّفة، لترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى أكثر من 7655”.

وأوضح أن “الاعتقالات طالت أسيرة محررة وهي روضة أبو عجمية، المفرج عنها ضمن صفقات التبادل الأخيرة بين إسرائيل وحركة حماس”.

وباعتقال أبو عجمية يرتفع عدد المعاد اعتقالهم من صفقات التبادل إلى 13 فلسطينيا وفلسطينية أبقت القوات الإسرائيلية على اعتقال 11 منهم.

واعتقلت روضة أبو عجمية في 4 أبريل/نيسان 2023 من منزلها، وقضت نحو 7 أشهر في السجون الإسرائيلية قبل الإفراج عنها.

ووفقا للبيان، تركزت عمليات الاعتقال في محافظات الخليل وبيت لحم (جنوب)، وجنين ونابلس وطولكرم (شمال) ورام الله والقدس (وسط).

وأوضح أنّ قوات الاحتلال “اعتقلت مجموعة من المواطنين مساء أمس في بلدة العيساوية في القدس، لمّ تعرف أعدادهم ولا هوياتهم حتّى اللحظة”.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، صعد الجيش عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة، ما أسفر عن مواجهات مع فلسطينيين خلفت 435 شهيدا ونحو 4 آلاف و700 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)