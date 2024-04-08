الضفة.. ارتفاع عدد الأسرى الفلسطينيين إلى 8145 منذ 7 أكتوبر

رام الله: ارتفع، الاثنين، عدد الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في الضفة الغربية إلى 8145 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 45 فلسطينيا منذ مساء الأحد وحتى صباح الاثنين.

جاء ذلك في بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) في بيان مشترك وصل الأناضول نسخة منه.

وقالت الهيئة والنادي إن “حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر ارتفعت إلى نحو 8 آلاف و145، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم الاثنين 45 مواطنا على الأقل من الضّفة”.

وذكرت المؤسستان أن عمليات الاعتقال “تركزت في بلدة دورا قرب الخليل، فيما توزعت الاعتقال على والقدس ورام الله (وسط) طولكرم ونابلس (شمال)”.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 صعد جيش الاحتلال عملياته في الضفة مخلفا إضافة إلى الأسرى المعتقلين 459 شهيدا ونحو 4 آلاف و750 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وتشن إسرائيل منذ نصف سنة، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.

(الأناضول)