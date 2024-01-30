الضفة.. ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 6390 منذ 7 أكتوبر

رام الله: ارتفع عدد الأسرى الفلسطينيين المعتقلين من الضفة الغربية، الثلاثاء، إلى 6 آلاف و390 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 18 فلسطينيا الليلة الماضية.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي).

وقالت المؤسستان، إن “حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، ارتفعت إلى نحو 6 آلاف 390، وتشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا”.

وأضافتا أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس (الاثنين) وحتى صباح اليوم (الثلاثاء)، اعتقلت 18 مواطنا على الأقل من الضفة، تركزت في محافظات طولكرم ونابلس وجنين (شمال)، والخليل (جنوب)، ورام الله والقدس (وسط).

وفي تقريرها السنوي، أشارت مؤسسات شؤون الأسرى إلى أن العدد الإجمالي للأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، بلغ نحو 8 آلاف و800، بينهم أكثر من 80 أسيرة.

ومنذ بدء حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، ووسّع من الاقتحامات والمداهمات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ما أسفر عن استشهاد المئات واعتقال وإصابة الآلاف.

(الأناضول)