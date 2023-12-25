الضفة.. ارتفاع عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر إلى 4730

رام الله: ارتفعت، الإثنين، حصيلة المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية في سجون الاحتلال الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 4730، عقب اعتقال 35 شخصا.

جاء ذلك وفق بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية (رسمية)، ونادي الأسير الفلسطيني (خاص).

وقالت المؤسستان في البيان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية “اعتقلت فجر الإثنين 35 مواطنا، ما يرفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية بما فيها القدس (المحتلة) إلى نحو 4730 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر الماضي”.

ووفق البيان توزعت الاعتقالات الجديدة في محافظات، طولكرم ونابلس (شمال)، ورام الله (وسط)، وبيت لحم والخليل (جنوب)، والقدس الشرقية.

ولا تشمل هذه الحصيلة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية من داخل قطاع غزة، بحسب المصدر ذاته.

ورافقت حملة الاعتقالات والمداهمات “عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات تحقيق ميداني وتخريب وتدمير واسع في منازل المواطنين وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل”، وفق البيان.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، فاقم الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للبلدات والمخيمات، مخلفا عشرات الضحايا ومئات المعتقلين.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية الشرسة والمتواصلة ضد قطاع غزة منذ 80 يوما، عن استشهاد حتى مساء الأحد، نحو 20 ألفا و424 شهيدا، و54 ألفا و36 جريحا معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى ما خلفته من دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

(الأناضول)