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الضفة.. ارتفاع عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر إلى 4575 فلسطينيا

منذ ساعة واحدة

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رام الله: ارتفعت حصيلة المعتقلين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 4575، عقب اعتقال القوات الإسرائيلية 35 مواطنا الاثنين.

جاء ذلك وفق بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير (رسمية)، ونادي الأسير الفلسطيني.

وقالت المؤسستان في البيان إن السلطات الإسرائيلية “اعتقلت فجر الإثنين 35 مواطنا، ما يرفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية بما فيها القدس (المحتلة)، إلى نحو 4575 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر”.

ولا تشمل هذه الحصيلة حالات الاعتقال التي نفذتها القوات الإسرائيلية من داخل قطاع غزة، بحسب المصدر ذاته.

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة في قطاع غزة، بموازاة عمليات اقتحام واعتقال وقتل مكثفة في بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة.

ورافقت حملة الاعتقالات والمداهمات “عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات تحقيق ميداني وتخريب وتدمير واسع في منازل المواطنين وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل”، وفق البيان.

(الأناضول)

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