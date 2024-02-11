سياسة | عربي | فلسطين

الضفة.. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال

منذ ساعة واحدة

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رام الله: استشهد السبت، شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال غرب مدينة القدس، ما يرفع الحصيلة إلى 389 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت إذاعة صوت فلسطين (حكومية): “ارتقاء الفتى محمد خضور (19 عاما)، من بلدة بدو شمال غرب القدس، متأثراً بإصابته بطلق ناري بالرأس من قبل الاحتلال (الإسرائيلي) في وقت سابق (السبت)”.

وأضافت أن “خضور” أصيب “خلال تواجده هو وشابين آخرين في سيارتهما، مما يرفع عدد شهداء محافظة القدس إلى 6 شهداء منذ بداية العام”.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي إلى 389 منذ 7 أكتوبر الماضي، استنادا إلى معطيات وزارة الصحة.

ومع بدء الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، صعدت إسرائيل عملياتها بالضفة مخلفة إضافة إلى الشهداء نحو 4 آلاف و450 مصابا، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ونحو 6940 أسيرا وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

وخلفت الحرب على قطاع غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)

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