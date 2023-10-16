الضفة.. استشهاد شاب فلسطيني في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

الضفة: استشهد شاب فلسطيني بالرصاص الحي، ليل الأحد/الاثنين، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية.

وأفادت مصاد محلية، بأن “قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم عقبة جبر، واندلعت مواجهات في المخيم أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، ما أدى لاستشهاد الأسير المحرر معين دامو”، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأضافت أن “دامو، كان قد أصيب بعدة أعيرة نارية ورصاصة في الرأس من مسافة الصفر، وهو قرب مسجد بالمخيم”.

واعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين من المخيم، حسب “وفا”.

كما اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، الليلة، مواطنا من مدينة بيت جالا غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة “وفا”، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عماد عبد العزيز أبو حميدة (50 عاما)، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وفي الخليل اقتحمت القوات الإسرائيلية منطقة خلة طه غرب دورا جنوب الخليل، واعتقلت ثلاثة شبان لم تعرف هويتهم بعد، وفق مصادر محلية.

وفي وقت سابق الأحد، اعتقلت القوات 12 مواطنا بينهم سيدة ثمانينية ونجلها وفتاة من مدينة القدس وأحياء “واد الجوز” و”وادي حلوة” ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وبلدة العيسوية وبلدة الطور شرق القدس.

(الأناضول)