الضفة.. استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال قرب قلقيلية 

رام الله: استشهد طفل فلسطيني، الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان،: “استشهاد الطفل ساجي سعيد سليمان (16 عاما) برصاص الاحتلال الحي في القلب، في بلدة عزون قرب قلقيلية”.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي “أطلق النار صوب سليمان على مدخل عزون، وتركه لنصف ساعة دون أن يقدم له العلاج”.

وأضاف الشهود أن الجيش “أغلق موقع الحادث أمام الفلسطينيين”.

وفجر الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال، في مخيم جنين شمالي الضفة.

وبحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد 401 فلسطيني في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الشرسة ضد قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي ذهبت بموجبها تل أبيب للمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية لأول مرة في تاريخها، بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

وبالتزامن مع تلك الحرب، عززت قوات الاحتلال قبضتها الأمنية وعملياتها العسكرية في مدن وبلدات الضفة، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والمصابين والمعتقلين.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

(وكالات)