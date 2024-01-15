الضفة.. استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 9 برصاص الاحتلال- (فيديوهات)

رام الله:استشهد، الاثنين، شاب وفتاة فلسطينيان، وأصيب 9 آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة دورا جنوبي الضفة الغربية، ما يرفع حصيلة شهداء الضفة إلى 354 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب “استشهاد الشاب محمد حسن إبراهيم أبو سباع (22 عاما)، متأثرا بجروح حرجة، أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في القلب، في مدينة دورا (جنوب غرب الخليل)”.

كما أعلنت في بيان منفصل “استشهاد الفتاة عهد محمود أولاد محمد (24 عاما)، متأثرة بجروح حرجة أصيبت بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس في دورا”.



وقبل الإعلان عن استشهاد الفتاة، قالت وزارة الصحة إن “إصابة حرجة لفتاة في الرأس” ضمن 10 إصابات وصلت إلى مستشفى دورا الحكومي “بينها إصابات بحالة خطيرة”.

وقال شهود عيان، إن “قوة للاحتلال اقتحمت مدينة دورا، فاندلعت مواجهات مع السكان الفلسطينيين، أطلقت القوة الإسرائيلية خلالها الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية”.

وأضاف الشهود أن الجنود “أطلقوا النار في مختلف الاتجاهات، وأن الفتاة أصيبت وهي تقف على سطح منزلها وسط المدينة”.



وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص جيش الاحتلال إلى 354 منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي، إضافة إلى نحو 4 آلاف إصابة، استنادا إلى بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي وقت سابق الإثنين، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيانين منفصلين، إن طواقمها تعاملت مع “4 إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس، وإصابة قرب حاجز قلنديا العسكري شمالي القدس”.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثف جيش الاحتلال عملياته العسكرية بالضفة الغربية، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية.

وخلّفت الحرب على غزة حتى الاثنين 24 ألفا و100 شهيد و60 ألفا و832 مصابا، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع (ما يعادل 1.9 ملايين شخص)، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

(وكالات)