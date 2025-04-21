الضفة.. استشهاد فلسطيني اختناقا بغاز إسرائيلي مسيل للدموع- (فيديو)

رام الله: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، استشهاد فلسطيني جراء الاختناق بالغاز المسيل للدموع من قبل قوات الاحتلال في بلدة سنجل شمالي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان: “استشهاد المواطن وائل باسم محمد غفري، 48 عاما، جراء الاختناق بالغاز المسيل للدموع من قبل قوات الاحتلال في بلدة سنجل”.

وفي وقت سابق الاثنين، هاجم مستوطنون متطرفون بلدة سنجل، واعتدوا على الفلسطينيين وأحرقوا بيتا ريفيا.

وقال الناشط في مقاومة الاستيطان في بلدة سنجل عايد غفري، إن مجموعة من المستوطنين المتطرفين هاجموا البلدة بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن المستوطنين أحرقوا “عزبة” (بيتا ريفيا) على أطراف البلدة تحت حماية الجيش الإسرائيلي، موضحا أن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين في البلدة والمستوطنين الذين أطلقوا خلالها الرصاص.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال أطلق أيضا خلال اقتحامه البلدة قنابل الغاز المسيل للدموع بين المنازل ما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق، لافتا إلى أنه تم علاجها ميدانيا.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 955 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(وكالات)