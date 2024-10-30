الضفة.. استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي بمخيم طولكرم 

رام الله: استشهد فلسطيني، مساء الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، “وصول شهيد برصاص الاحتلال إلى مستشفى طولكرم الحكومي”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأفاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بـ”تسلل قوة إسرائيلية إلى مخيم طولكرم متخفية بمركبة مدنية فلسطينية، وأطلقت النار على الشاب”.

إلى ذلك، قال تلفزيون فلسطين (حكومي) إن الجيش الإسرائيلي “اقتحم مدينة قلقيلية، وأطلق قنابل الغاز”.

وبالتوازي مع حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسع الجيش الإسرائيلي العدوان على الفلسطينيين في الضفة، كما وسع المستوطنون اعتداءاتهم عليهم، ما أسفر إضافة إلى الاعتقالات عن 763 شهيدا، ونحو 6 آلاف و 300 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

فيما خلفت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، التي تأتي بدعم أمريكي مطلق، أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل، ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

(الأناضول)