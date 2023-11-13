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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل- (فيديو)

13 - نوفمبر - 2023

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رام الله: استشهد فلسطيني، فجر الاثنين، وأصيب واعتقل آخرون خلال مداهمات للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية ليل الأحد/ الاثنين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد المواطن عيسى علي القاضي (66 عاما) برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال.

وحسب شهود عيان، فإن “الحادث وقع بالقرب من مقر الجمعية الخيرية الإسلامية في الخليل”.

 

 

وكانت قوة إسرائيلية قد اقتحمت مقر الجمعية ومدرسة ودار أيتام وصادرت محتوياتها.

وقال شهود عيان إن “الجيش الإسرائيلي داهم مقر الجمعية الخيرية الإسلامية في بلدة يطا إلى الجنوب من الخليل وصادرت محتوياتها من أجهزة كمبيوتر ومعدات ومواد”.

وأفاد الشهود باندلاع “مواجهات بين عشرات المواطنين والجيش الإسرائيلي، استخدم الأخير الرصاص الحي مما أدى لإصابة مواطن بجروح”.

ونفذ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت عشرات المواطنين في محافظات نابلس وجنين وقلقيلية (شمال)، والخليل وبيت لحم (جنوب)، ورام الله (وسط).

كما واقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم عقبة جبر بالقرب من مدينة أريحا وسط اشتباكات مسلحة مع مسلحين فلسطينيين.

كما وجرت اشتباكات في مخيمات بلاطة وعسكر شرقي نابلس.

(الأناضول)

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