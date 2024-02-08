الضفة.. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي غرب نابلس- (فيديوهات)

رام الله: استشهد فلسطيني، الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي) أبلغتها “باستشهاد الشاب منصور جلال محمود جابر (28 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حاجز دير شرف غرب نابلس”.

وأضافت أنه “باستشهاد جابر يرتفع عدد الشهداء منذ مساء الأربعاء إلى 5، منهم 3 في طولكرم (شمال)، وآخر قضاء رام الله (وسط)”.

وبحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، يرتفع عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 في الضفة الغربية إلى 388.

وفي وقت سابق اليوم قال شهود عيان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على الفلسطيني وأصابه على حاجز “دير شرف” العسكري غرب نابلس دون معرفة حالة المصاب، فيما أعلن الجيش “تحييده”.

وأشار الشهود إلى أن الجيش أغلق الموقع ومنع الفلسطينيين والطواقم الطبية من الوصول للموقع.

من جانبه قال متحدث جيش الاحتلال افيخاي ادرعي في منشور على إكس، إن فلسطينيا “أطلق النار نحو قوة عسكرية كانت تعمل في نقطة عسكرية في مدخل قرية دير شرف قرب نابلس”.

وأضاف أن “القوة الإسرائيلية اشتبكت معه وتمكنت من تحييده”، مشيرا إلى “عدم وقوع إصابات في صفوف القوة الإسرائيلية”.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمتها بتهمة الإبادة الجماعية.

(وكالات)