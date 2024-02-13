الضفة.. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في قلقيلية

قلقيلية: استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، الثلاثاء، ما يرفع الحصيلة إلى 394 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية، بـ”استشهاد شاب نتيجة إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في المدينة”.

وكان شهود عيان قد قالوا إن مواجهات اندلعت بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في قلقيلية استخدم الجيش فيها الرصاص الحي.

وأشاروا إلى أن الجيش اعتقل مواطنا على الأقل، وأصاب آخر ومنع طواقم الإسعاف من الوصول للمصاب وتقديم الإسعاف له ليلعن عن مقتله لاحقا.

وبحسب معطيات وزارة الصحة “يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 394”.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

كما تسببت الحرب على القطاع بكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)