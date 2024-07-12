الضفة.. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي- (فيديو)

رام الله: استشهد الشاب الفلسطيني موفق مزاحم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، خلال اقتحام قرية عبوين شمال الضفة الغربية.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب “استشهاد شاب يبلغ من العمر 26 عاماً” نقلته طواقمها من قرية عبوين (شمال غرب رام الله) إلى مستشفى سلفيت شمال الضفة.

وفي بيان سابق قالت الجمعية إن طاقم إسعاف تابع لها نقل إلى المستشفى “إصابة خطيرة جداً بالرصاص الحي في الرأس لشاب من قرية عبوين” وأشارت إلى محاولات إنعاش قلبه ورئتيه.

من جهتها قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” إن الشاب “استشهد بعد استهدافه من قبل جنود الاحتلال وإطلاق النار عليه بشكل مباشر، خلال مواجهات دارت في أعقاب اقتحام البلدة”.

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس إلى 574 إضافة إلى 5 آلاف و350 جريحا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استنادا إلى بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد جيش الاحتلال ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية؛ ما أدى إضافة إلى الشهداء إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية وخاصة في مخيمات شمالي الضفة، واعتقال نحو 9 آلاف و625 فلسطينيا.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي عدوانا على غزة أسفر عن أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(وكالات)