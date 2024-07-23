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استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص إسرائيلي في الخليل بالضفة الغربية

23 - يوليو - 2024

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رام الله: استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، في بلدة سعير قرب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

قتلت القوات الإسرائيلية بالرصاص فلسطينيين اثنين ، اليوم الثلاثاء، في محافظة الخليل بالضفة الغربية .

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا)  أن “قوات الاحتلال اقتحمت منطقة رأس العاروض جنوب بلدة سعير، واندلعت مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، مما أدى إلى استشهاد شاب (22عاما) من بلدة الشيوخ، كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام”.

وأفادت وزارة الصحة بـ “استشهاد” شاب (39عاما) متأثرا بإصابته الحرجة في بلدة سعير شمال شرق الخليل.

وكانت القوات  الإسرائيلية اقتحمت فجرا، بلدة سعير ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت عددا من منازل المواطنين، وتخللها عمليات احتجاز واستجواب ميدانية واعتداء بالضرب، ما أدى لاندلاع مواجهات في البلدة، اطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والمسيل للدموع.

( د ب أ )

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 23, 2024 الساعة 9:28 ص

    في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم شهداء الضفة الغربية يا عينيا ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀العزة

    رد

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