الضفة.. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب جنين 

رام الله: استشهد، مساء الأحد، شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما ادعى إعلام عبري أن الشاب استشهد خلال تبادل لإطلاق النار مع جيش الاحتلال.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب إن الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، وهي جهة اتصال رسمية مع الجانب الإسرائيلي أبلغتها “باستشهاد الشاب سليمان فواز ناصر مناصرة (24 عاما) برصاص الاحتلال، قرب جنين”.

ولم تذكر وزارة الصحة ملابسات أو تفاصيل استشهاد الشاب، لكن هيئة البث العبرية الرسمية ادعت أن فلسطينيا أطلق النار قرب مستوطنة حومش (بين مدينتي جنين ونابلس) و”الجنود أردوه قتيلا دون وقوع إصابات”.

ومن جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” أن الشاب “من سكان بلدة قباطية، جنوب مدينة جنين واستشهد عقب إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي عليه عند مدخل مستعمرة حومش” مشيرة إلى احتجاز جثمانه.

ووفق الوكالة، فقد سمعت أصوات “إطلاق كثيف للرصاص الحي عند مدخل المستعمرة المقامة على أراضي بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، فيما تحدث شهود عيان عن وجود جثمان على الأرض، وتجمع لقوات الاحتلال حوله”.

وذكرت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق الطريق الواصل بين مدينتي جنين ونابلس، ومدخل بلدة بزاريا “بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار في المنطقة”.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال إلى 39 في محافظة جنين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على المدينة ومخيمها، في يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث ينفذ جيش الاحتلال عمليات عسكرية واسعة مستهدفا مدن ومخيمات شمالي الضفة.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 954 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(وكالات)