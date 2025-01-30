الضفة.. استشهاد فلسطيني برصاص قوات خاصة إسرائيلية في مدينة نابلس- (تدوينة)

رام الله: استشهد فلسطيني، الخميس، برصاص قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن “الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي) تبلغ باستشهاد قاسم عكليك (42 عاما) برصاص الاحتلال في نابلس”.

وفي وقت سابق الخميس، قال شهود عيان إن قوات إسرائيلية بمركبات مدنية اقتحمت مدينة نابلس وأطلقت النار على فلسطيني كان يسير برفقة عائلته في حي الروضة شرق المدينة.

وبين الشهود أن الشخص المذكور أصيب في رأسه قبل احتجازه.

ارتقاء الشاب قاسم عبود عكليك (٤٢ عاماً) بعملية اغتيال نفذتها قوة خاصة من جيش الاحتلال في مدينة نابلس pic.twitter.com/mRQAG5aQ7B — 🇵🇸راحيل𓂆 (@ryl1389872) January 30, 2025

وتأتي العملية في نابلس بالتزامن مع عدوان متصاعد على شمال الضفة الغربية بدأه جيش الاحتلال الإسرائيلي بمحافظة جنين في 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، قبل أن يوسعه اعتبارا من الاثنين الماضي ليشمل محافظة طولكرم.

ورغم أن جيش الاحتلال يزعم أن عدوانه على جنين وطولكرم يأتي لإحباط ما يصفه بـ”أنشطة إرهابية”، يقول إعلام عبري إن العدوان محاولة من رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاسترضاء وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش الغاضب من وقف إطلاق النار في غزة.

وبدأ العدوان الإسرائيلي على جنين في اليوم الثالث من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى مع حركة حماس، بعد إبادة جماعية إسرائيلية استمرت أكثر من 15 شهرا.

وبين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 159 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وبموازاة الإبادة في غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 893 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

(الأناضول)