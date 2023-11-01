الضفة..استشهاد فلسطيني في طولكرم وجيش الاحتلال يقتحم جنين

رام الله: استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، خلال اقتحامه مدينة طولكرم في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية بمستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” باستشهاد المواطن مجدي زكريا يوسف عواد (65 عاما) متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي في الرأس، علما أنه من ذوي الإعاقة.

واعتدت القوات على الأسير المحرر كساب زقوت قبل اعتقاله في الحي الشرقي، كما ذكر شهود عيان، أن قوة خاصة اقتحمت بلدة فرعون واعتقلت الأسير المحرر مالك عبيد.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الجيش الإسرائيلي شنت حملة مداهمات طالت عدة منازل في بلدة بيت أمر، شمال الخليل واعتقلت أربعة أشخاص.

كما اعتقلت القوات ثلاثة أشخاص على الأقل، لدى اقتحامها عدة مناطق في بيت لحم، من بينها منطقة العبيات وواد شاهين وواد معالي، حسب ما أفادت مصادر محلية.

وذكرت المصادر أن اقتحام جيش الاحتلال ما زال متواصلاً، ما يرجح ارتفاع أعداد المعتقلين خلال الساعات القادمة.

وفي مدينة جنين، أفادت “وفا” بأن “قوات الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت المدينة من عدة محاور، من شوارع جنين-الناصرة، وجنين-نابلس، وشارع حيفا، ووصلت إلى محيط مخيم جنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات”.

وأطلقت القوات الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص في محيط دوار السينما، ونقل إلى المستشفى.

وأفادت مصادر طبية لـ”وفا” بأن “قوات الاحتلال استهدفت مستشفى جنين الحكومي بوابل من قنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العديد من المرضى والأطباء والعاملين في المستشفى بالاختناق”.

وأشارت الوكالة إلى أن “قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح منازل وبنايات في المدينة وعند أطراف المخيم، خاصة شارع مهيوب وحي الجابريات ومنطقة الأبراج وحي الهدف وخلة الصوحة وطلعة الغبز، وفرضت حصارا على المخيم، وسط تحليق مكثف للطائرات المروحية “أباتشي” والمسيرات في سماء المدينة”.

وداهمت القوات عدة منازل واعتدت على مواطن بالضرب المبرح، بعد مداهمة منزله في جنين.

وشرعت الجرافات بتدمير دوار الداخلية أمام مجمع المؤسسات، وهدم أسوار وتجريف عدة شوارع، وتحطيم سيارات المواطنين في المدينة ومحيط المخيم، وسط دوي انفجارات عنيفة.

وأفادت “وفا” بانقطاع التيار الكهربائي عن مخيم جنين وحي الجابريات وأحياء واسعة في المدينة، بعد تدمير الاحتلال لمحولات الكهرباء وشهدت الاتصالات والإنترنت تشويشا.

كما أزالت الجرافات حواجز عند مدخل مخيم جنين تمهيدا لاقتحامه، وحوّلت القوات عمارة سكنية بمحاذاة المخيم إلى نقطة عسكرية.

ومساء الثلاثاء، اقتحمت وحدات خاصة من الجيش الإسرائيلي حي الجابريات في المدينة، وداهمت منزل أمين سر إقليم حركة “فتح” في محافظة جنين عطا أبو رميلة، قبل أن تعتقله مع نجله أحمد، عقب الاعتداء عليهما بالضرب المبرح.

(الأناضول)