الضفة.. استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي 

رام الله: استشهد، الجمعة، شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل شهور، خلال اقتحام بلدة عرابة جنوب جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” بأن الشاب “يامن أحمد عصفور (22 عاما) من بلدة عرابة جنوب جنين، استشهد مساء اليوم في مستشفى ابن سينا (في جنين) متأثرا بجروحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال يوم 17 يناير/ كانون الثاني الماضي”.

وبذلك ارتفع إلى 577 عدد الفلسطينيين الشهداء، منذ تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية بالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة والمستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

فيما خلفت الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة بدعم أمريكي أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)