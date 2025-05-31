الضفة.. اقتحامات إسرائيلية وآلية عسكرية تصدم حافلة تقلّ حجاجا- (فيديوهات)

رام الله: نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، سلسلة اقتحامات طالت مناطق متفرقة من مدن الضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال فلسطينيين اثنين، فيما صدمت آلية عسكرية حافلة تقل حجّاجًا فلسطينيين في مدينة جنين شمالا.

وتعرضت حافلة حجاج فلسطينيين للصدم من آلية عسكرية إسرائيلية، خلال استعدادها للمغادرة من أمام محافظة جنين، إلى معبر الكرامة الواصل بين الأردن والأراضي الفلسطينية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، أن آلية إسرائيلية اصطدمت بشكل متعمد بحافلة تقل حجاج خلال استعدادها للمغادرة من أمام ساحة محافظة جنين إلى معبر الكرامة في مدينة أريحا والواصل بين الأردن والأراضي الفلسطينية، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات فيما تعرضت الحافلة لأضرار.

ونقلت الوكالة عن نائب محافظ جنين منصور السعدي، قوله إن “آلية الاحتلال اصطدمت بشكل متعمد ومباشر بحافلة الحجاج أثناء توقفها أمام ساحة المحافظة، وكان على متنها حجاج من أهالي الشهداء والجرحى، جلهم من كبار السن، وبعضهم يعاني من أمراض مزمنة، ما أدى إلى ترهيب الأهالي”.

من داخل حافلة أسر الشهداء والأسرى التي صدمها الاحتلال بآلياته بشكل متعمد أمام مقر المقاطعة بجنين، وذلك قبل انطلاقها للسعودية لأداء فريضة الحج. pic.twitter.com/0TpS6R7iB1 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 31, 2025

ويستخدم الفلسطينيون المسافرون من الضفة الغربية المطارات الأردنية في رحلتي الذهاب والإياب.

وفي بلدة السيلة الحارثية غرب المدينة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية الشاب سامر جرادات عقب اقتحامها البلدة ومداهمة منزله، وفق شهود عيان.

مصادر محلية: قوات الاحتلال تعتقل الشاب “سامر جرادات” خلال اقتحام بلدة السيلة الحارثية غربي جنين. pic.twitter.com/jN74VpeVlo — فلسطين بوست (@PalpostN) May 31, 2025

وذكر الشهود أن عبوة ناسفة انفجرت أثناء انسحاب قوات الاحتلال من البلدة.

وفي طولكرم شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الفتاة ديانا غالب مِزْيِد (24 عامًا) بعد مداهمة منزلها في بلدة عنبتا شرق المدينة، وفق الوكالة الرسمية.

وفي 21 يناير/ كانون الثاني، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا شمال الضفة استهله في مدينة جنين ومخيمها وبلدات في محيطهما، ثم وسّع عدوانه إلى مدينة طولكرم في 27 من الشهر نفسه.

وفي نابلس شمال الضفة، اقتحمت آليات إسرائيلية مخيمي عسكر الجديد شرق المدينة، والعين غربها، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات، بحسب وكالة وفا.

فيديو| لحظة اقتحام مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس. pic.twitter.com/QZC8GDvCxd — فلسطين بوست (@PalpostN) May 30, 2025

#فيديو | جانب من اقتحام قوات الاحتلال مخيم العين . pic.twitter.com/kCpIP97jzV — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) May 30, 2025

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 972 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

(الأناضول)