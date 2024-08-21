الضفة: اقتحامات واعتقالات نفذها الاحتلال في مدن متفرقة

الضفة الغربية ـ «القدس العربي»: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدنا متفرقة في الضفة الغربية، وسط تنفيذ حملة اعتقالات تخللتها مواجهات مسلحة، ونشاط استيطاني في محافظة رام الله.

وجرى اقتحام البلدة القديمة في مدينة نابلس، وسط مواجهات عنيفة مع مقاومين فلسطينيين.

ودخلت القوات الإسرائيلية المدينة من الجهة الجنوبية، حيث سيّرت دورياتها في عدة أحياء قبل أن تحاصر البلدة القديمة وتداهم عدداً من المنازل.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن شابا يبلغ من العمر (30 عاما) أصيب بشظايا الرصاص الحي في منطقة اليد، خلال اقتحام الاحتلال البلدة القديمة، وجرى علاجه ميدانيا.

وأوضحت مصادر محلية أن المهاجمين اقتحموا بتعزيزات عسكرية المدينة من منطقة جبل الطور، وداهموا عدة أحياء في البلدة القديمة في المدينة، وتخلل ذلك إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، تم اقتحام مناطق جبل الشريف وحارة أبو أسنينة، حيث دمرت مركبات وفتشت أخرى، كما نصبت حواجز أثناء دخولها مدينة دورا.

أما في طوباس شمال الضفة، فقد تم مداهمة بلدة طمون واعتقال عدد من الفلسطينيين بعد اقتحام منازل ومحال تجارية، تخلله اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين وتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع.

وقد تعرضت سيارات ومنازل لأضرار جسيمة بفعل جرافات الاحتلال قبل انسحاب قواته.

وفي جنين وبيت لحم وقلقيلية جرت اقتحامات في بلدات فقوعة وريما وبيت تعمر وباقة الشرقية.

وهدمت قوات الاحتلال في بلدة تقوع شرقي بيت لحم منزلاً مأهولاً بحجة البناء غير المرخص، ومبنى قيد الإنشاء للذريعة نفسها في بلدة دير الأسد. كما جرفت مزرعة في قرية صفا غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية إن قوات ترافقها جرافة اقتحمت القرية، وجرفت مزرعة تبلغ مساحتها حوالي دونم، تحتوي كرفانا وبيتا بلاستيكيا، وأشجارا وأشتالا تعود ملكيتها لمواطن من عائلة مطير.

ولفتت ا إلى أن المزرعة واقعة في أرض استولى عليها الاحتلال قبل نحو خمس سنوات، تبلغ مساحتها 800 دونم، وشق طرقا فيها.

286 عملية هدم

وفي القدس، جرفت قوات الاحتلال أساسات منزل قيد الإنشاء في بلدة عناتا، شمال شرق القدس، بعد أن اقتحمت ضاحية السلام.

ووفق محافظة القدس، فقد نفذ الاحتلال 286 عملية هدم وتجريف في مدينة القدس وبلداتها منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وواصلت قوات الاحتلال تجريف أراضي المواطنين في قرية «خربثا بني حارث» غرب رام الله، وذلك بهدف شق طرق وإنشاء بنية تحتية للبؤرة الاستعمارية «سدي إفرايم».

وأقام الاحتلال بؤرة «سدي إفرايم» عام 2019، بعد أن استولى على آلاف الدونمات من أراضي المواطنين في «جبل الريسان»، الذي يتبع لقرى رأس كركر وخربثا بني حارث وكفر نعمة.

في 28 حزيران/يونيو الماضي، صادقت حكومة الاحتلال على شرعنة بؤرة «سدي إفرايم»، إلى جانب أربع بؤر استعمارية أخرى في الضفة الغربية.

وقال عضو مجلس قروي خربثا بني حارث، محمد دار الشيخ في حديث صحافي، إن القرية تتعرض لهجمة شرسة من الاحتلال ومستعمريه منذ عام 2018، مشيرا إلى تسارع وتيرة الهجمة في الأشهر الأخيرة منذ بدء العدوان الشامل على شعبنا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضاف أن التمدد الاستعماري بدأ بعد استيلاء الاحتلال على «جبل الريسان»، وصولا إلى منطقتي «النجمة» و»الظهر»، حتى وصل الآن إلى مشارف منازل المواطنين في القرية، مشيرا إلى أن الاحتلال يعمل على تجريف الأراضي وشق الطرق الاستيطانية وقطع الأشجار وتغيير معالمها، تمهيدا للاستيلاء على مزيد من الأراضي.

وتابع أن قوات الاحتلال والمستعمرين يمنعون المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، لافتا إلى أن عددا من المواطنين تعرضوا للاعتداء بالضرب خلال محاولتهم الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها والعمل فيها.

ووفقا لتقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان النصف سنوي فإن الاحتلال شرعن 11 بؤرة استعمارية جديدة، من خلال قرارات أصدرتها حكومة الاحتلال أو من خلال تعديل نفوذ مستعمرات قريبة منها أو من خلال إقرار مخططات هيكلية، مما ينذر بالاستيلاء على المزيد من الأراضي والتضييق على المزيد من القرى والبلدات الفلسطينية لصالح المستعمرات والمستعمرين.

وتصاعد النشاط الاستعماري في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفقا لتقرير صدر عن حركة «السلام الآن» الإسرائيلية المختصة برصد الاستعمار في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وفي السياق ذاته، كشفت قوات الاحتلال عن مخططات جديدة مرفقة بأمرٍ عسكري، يتمثل بمصادرة أراضٍ جديدة لتعديل مسار الجدار الفاصل المنوي إقامته بمحاذاة شارع «60» الاستيطاني، في بلدة سنجل شمال رام الله.

وفيما كان أهالي بلدة سنجل ينتظرون أي إمكانية لإلغاء مشروع الجدار الذي سيقطع أوصال البلدة، بعد تقديم اعتراضات قانونية إلى محاكم الاحتلال الإسرائيلي، تفاجأوا يوم أمس بتعديلات على مسار الجدار، تضيق الخناق على البلدة، ويمتد إلى أحياء جديدة.

قال رئيس بلدية سنجل معتز طوافشة في حديث صحافي، إن قوات الاحتلال تعتزم إقامة جدار فاصل بمحاذاة البلدة من ناحية شارع «60» الالتفافي، وأجرت تعديلات جديدة على مسار الجدار بحيث أصبحت التوسعة الجديدة شاملة مفرق شارع نابلس القديم المغلق أيضًا.

وأكد أن هذا الأمر العسكري يتضمن مصادرة نحو 28 دونمًا من أراضي البلدة لتنفيذ مشروع الجدار الفاصل، لكنه سوف يحول دون وصول أهالي البلدة إلى آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.

وأكد أنه منذ بداية المشروع كانت هناك تخوفات لدى الأهالي بأن تقوم سلطات الاحتلال بشكل تدريجي بإجراء تعديلات على مسار الجدار، وأن تواصل الزحف به لاستكمال إغلاق البلدة بشكل تام من المنطقة الشمالية، الأمر الذي يحول دون وصولهم إلى آلاف الدونمات الزراعية التي يصول ويجول فيها المستوطنون بشكل يومي للاستيلاء عليها.

هجمات للمستوطنين

وفي ملف هجمات المستوطنين اليومية، هاجم مستوطنون مواطنين في منطقة وادي الفاو في الأغوار الشمالية، وداهموا خيام المواطنين.

وقال رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، إن المستعمرين داهموا خيام المواطن وليد كعابنة، وأرهبوا الأطفال والنساء هناك.

وتتعرض مناطق الأغوار منذ أشهر لاعتداءات المستعمرين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما أجبر تجمعات كاملة على الرحيل القسري عن مساكنهم.

وفي الخليل، أصيب شاب برضوض في هجوم للمستعمرين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على قرية سوسيا في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط أسامة مخامرة إن مجموعة من المستعمرين، بحماية من قوات الاحتلال، هاجموا منزل عائلة الشاب محمد ناصر النواجعة واعتدوا عليه بالضرب بالهراوات، مما أدى إلى إصابته برضوض في يده، وتم نقله إلى أحد المراكز الطبية.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضًا منطقة «المجاز» في مسافر يطا، وأطلقت القنابل المضيئة.