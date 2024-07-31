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الضفة.. الإفراج عن أسيرين أمضيا 22 عاما بالسجون الإسرائيلية- (فيديو)

منذ 60 دقيقة

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رام الله: أفرج الجيش الإسرائيلي، منتصف ليلة الثلاثاء/الأربعاء، عن أسيرين فلسطينيين بعد انتهاء مدة محكوميتهما البالغة 22 عاما.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان إن الجيش الإسرائيلي “أفرج عن الأسيرين راتب حريبات ومحمود أبو صالح بعد 22 عاما من الاعتقال”.

لكن الجيش “تعمد المماطلة بالإفراج عن حريبات وأبو صالح حيث احتجازهما طوال يوم الثلاثاء”، وفق نادي الأسير.
وأوضح النادي أن الجيش اشترط “إنهاء أية مظاهر لاستقبال الأسيرين في مسقط رأسيهما بمدينة دورا الخليل” جنوب الضفة الغربية.

ووفق نادي الأسير، اقتحم الجيش صباح الثلاثاء “المكان الذي كان المقرر فيه استقبال الأسيرين حريبات وأبو صالح في مدينة دورا، وهدد عائلتهما وطلب إزالة صورهما، وأي مظاهر تتعلق باستقبالهما”.
وأشار النادي إلى أن “حريبات عمل خلال سنوات اعتقاله على رعاية الأسرى المرضى في عيادة سجن الرملة، كما فقد والديه وشقيقته، وهو في الأسر وحُرم من وداعهم”.
في حين “فقد أبو صالح والديه وهو في الأسر وحرمه الاحتلال من وداعهما”.
ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون إسرائيل نحو 9 آلاف و700، وذلك حتى بداية شهر يوليو/ تموز 2024، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

(الأناضول)

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