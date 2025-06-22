الضفة.. الجيش الإسرائيلي يصيب طفلا ويعتقل فتاة

رام الله: أصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، طفلا فلسطينيا بالرصاص الحي واعتقل فتاة، خلال مداهمات نفذها بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن طواقمها نقلت طفلا من بلدة “بيت فوريك” شرقي نابلس، أصيب برصاص حي في القدمين، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وحسب شهود عيان، اقتحمت 3 آليات عسكرية إسرائيلية البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات استخدم فيها الجنود الغاز والرصاص الحي.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة “وفا” الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل فتاة خلال اقتحامه قرية “بيت دقو” شمال غربي القدس، عند حاجز طارئ على مدخل الطريق المؤدي لقرى المنطقة.

وأشارت الوكالة إلى أن جيش الاحتلال اقتحم مدينة البيرة، وقرى المغير وكفر دان وقبلان بالضفة المحتلة، دون الإبلاغ عن إصابات.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال أعاق حركة المواطنين بنصب حاجز عسكري على المدخل الشرقي الرئيسي لمدينة قلقيلية، إضافة إلى إغلاق حاجز جبع شمال القدس المحتلة.

أما في جنوب الضفة، فقد قال شهود عيان إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة أحياء في بلدة إذنا غربي الخليل، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الإنارة، دون تسجيل إصابات أو اعتقالات.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 980 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و 500، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 187 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

(وكالات)