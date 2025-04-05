الضفة.. الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينيا بالرصاص الحي

رام الله: أصيب فلسطيني، مساء السبت، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه لمناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها إطلاق للرصاص وقنابل الغاز، ما أسفر أيضًا عن حالات اختناق في صفوف المواطنين.

ووفق بيان لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن طواقمها “تعاملت مع إصابة لشاب (32 عاما) بالرصاص الحي بالقدم، في بلدة الرام، قرب القدس”، دون مزيد من التفاصيل.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن قوات إسرائيلية اقتحمت قرية إذنا، غرب مدينة الخليل (جنوب)، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه مواطنين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بحالات اختناق، جرى علاجها ميدانيا.

وفي شمالي الضفة، ذكرت “وفا” أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة بيت فوريك، شرق نابلس، مساء السبت، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة.

أما في وسط الضفة، فاقتحمت قوات إسرائيلية قرية كُفر مالك، شمال شرق مدينة رام الله، دون الإبلاغ عن إصابات حتى الآن.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 944 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)