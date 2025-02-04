الضفة.. الجيش الإسرائيلي يعتقل متضامنة فرنسية بالخليل

رام الله: اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، متضامنة فرنسية في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناشط في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية ومؤسس “تجمع شباب ضد الاستيطان” عيسى عمرو إن الجيش الإسرائيلي “اعتقل المتضامنة الفرنسية كاميليا (24 عاما) من بيت الصمود في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل”.

و”بيت الصمود” منزل فلسطيني قديم، في حي تل الرميدة في مدينة الخليل، يستخدم مقرا لـ”تجمع شباب ضد الاستيطان”، ومكانا لاستضافة المتضامنين الأجانب بشكل خاص.

ووفق عمرو، فإن المتضامنة الفرنسية وصلت المدينة قبل أسبوع “وتراقب وتوثق انتهاكات الاحتلال في البلدة القديمة من مدينة الخليل، وتم اعتقالها دون سابق إنذار”، ودون مزيد من التفاصيل عن مكان اعتقالها.

وحتى الساعة 21:45 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات الإسرائيلية أو الفرنسية تعليق على الأمر.

وتخضع البلدة القديمة من مدينة الخليل الخاضعة لسيطرة إسرائيلية، ويسكنها نحو 400 مستوطن يحرسهم حوالي 1500 جندي إسرائيلي، ويعاني فيها السكان الفلسطينيون من إجراءات وقيود مشددة في تنقلاتهم.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 905 فلسطينيين، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(الأناضول)