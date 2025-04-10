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الضفة.. جيش الاحتلال يفجر منزلا في طولكرم وينسحب من نابلس-(شاهد)

منذ ساعة واحدة

قوات الاحتلال بالقرب من منزل تم تفجيره في الضفة الغربية

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رام الله: فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، منزلا لأسير فلسطيني في الحي الشرقي من مدينة طولكرم، فيما انسحبت قواته من مدينة نابلس ومخيم بلاطة للاجئين شمالي الضفة الغربية.

وذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر منزل الأسير محمد جودت قاسم شحرور، في الحي الشرقي بطولكرم، فجر اليوم الخميس.

وأوضحوا أن قوات من الجيش حاصرت المنزل وأجبرت العائلات المجاورة على إخلاء منازلها قبل أن تقوم بتفجير جدران المنزل الداخلية دون الأعمدة.

وكانت قوات الجيش قد أخطرت في فبراير/ شباط الماضي، عائلة شحرور، بقرار هدم شقته الكائنة في الطابق الأرضي ضمن عمارة سكنية تضم أربعة طوابق.

وشحرور معتقل منذ التاسع من نيسان/ أبريل 2024، ومتهم بتنفيذ عمليات إطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية.

وذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات الهدم في مخيمي نور شمس وطولكرم.

ويأتي ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، عدوانه على مخيمات وبلدات ومدن شمال الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، قال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي انسحب من مخيم بلاطة في مدينة نابلس بعد عملية عسكرية استمرت نحو 24 ساعة.

وذكر الشهود، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 4 فلسطينيين على الأقل من المخيم بينهم الصحافي سامر خويرة.

وأشاروا إلى أن خويرة العامل في إذاعة “هوا نابلس” المحلية اعتقل من منزله في حي عصيرة بالمدينة.

وفي الإطار نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس، سلسلة اقتحامات طالت مدنا وبلدات في الضفة الغربية واعتقل فلسطينيين، وفق ما ذكرت مصادر محلية وشهود عيان.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية ما أدى إلى استشهاد أكثر من 947 فلسطينيا وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و800، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)

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