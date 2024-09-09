الضفة.. الجيش الإسرائيلي يقتحم طولكرم ومخيم بلاطة- (فيديو)

رام الله: اقتحم الجيش الإسرائيلي، بعد منتصف ليلة الأحد/الاثنين، مدينة طولكرم ومخيم بلاطة شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”: “اقتحمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) مدينة طولكرم منتصف الليلة”.

وأشارت إلى أن “عددا من آليات الاحتلال ترافقها جرافتان من النوع الثقيل اقتحمت المدينة من محورها الغربي، حيث شرعت بتجريف البنية التحتية في منطقة العليمي، وسط تحليق طائرة استطلاع في سماء المدينة على ارتفاع منخفض”.

شاهد .. جرافة الاحتلال تدمر الشوارع في حارة الربايعة بطولكرم pic.twitter.com/EcFDBIVjqM — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 8, 2024

كما أفادت الوكالة باقتحام مخيم بلاطة شرقي نابلس “برفقة جرافة عسكرية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع فلسطينيين”.

ووفق شهود عيان، وقعت اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي على مدخل المخيم.

ونشر نشطاء مقاطع فيديو لاقتحام طولكرم ومخيم بلاطة تظهر فيها مركبات عسكرية وجرافات.

وفجر الجمعة، انسحب الجيش الإسرائيلي من مدينتي طولكرم جنين ومخيميها شمالي الضفة الغربية المحتلة بعد عملية عسكرية استمرت نحو 10 أيام، لكن الجيش أعلن في بيان لاحقا أن العملية في جنين ما زالت متواصلة “حتى تحقيق أهدافها”.

وبموازاة حربه على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة ما أسفر عن استشهاد 692 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف و700، إضافة للمعتقلين، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة

(الأناضول)