الضفة.. الجيش الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات واندلاع مواجهات

نابلس: اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، ليل الجمعة/السبت عددا من القرى والبلدات في محافظة نابلس بالضفة الغربية.

وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن “قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي قبلان وقريوت جنوب نابلس، وقرية تل جنوب غرب المدينة، ودير شرف غرب نابلس، وفتشت عدة منازل ومركزا طبيا ومحلات تجارية”.

وأشارت مصادر في قرية تل، إلى أن “مواجهات اندلعت مع القوات من عدة محاور، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، كما صادرت القوات دراجة نارية”.

من جهة أخرى، أصيب شاب فلسطيني بعيار معدني في القدم، خلال اقتحام قرية خرسا جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية لـ”وفا” إن “قوات الاحتلال اقتحمت قرية خرسا، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين، ما أدى لإصابة شاب بعيار معدني في القدم”.

وأصيب فلسطيني برصاص مستوطن، في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

وذكرت وفا، أن مستوطني بزغات زئيف في بلدة بيت حانينا ومخيم شعفاط، أطلقوا النار على منازل المواطنين في المخيم، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي.

وأضافت أن “قوات كبيرة اقتحمت، مخيم شعفاط واندلعت مواجهات قرب الحاجز العسكري المقام على مدخل المخيم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين، والمنازل القريبة من الحاجز العسكري”

ومساء الجمعة، “اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، 3 مواطنين من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية”، حسب ما ذكرت مصادر أمنية.

كما اعتقلت القوات أسيرًا محررًا من مدينة طولكرم، عند حاجز عسكري طيار بالقرب من قلقيلية، وفق ما أفادت مصادر محلية.

وداهمت القوات مغسلة سيارات على دوار بلدة عرابة واقتحمت مدخل بلدة يعبد جنوب جنين، وقرية فقوعة شمال شرق المدينة، حسب “وفا”.

(الأناضول)