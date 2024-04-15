استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين برصاص الاحتلال في شمال الضفة- (فيديو)

نابلس: استشهد فلسطيني وأصيب آخران، أحدهما بجروح حرجة، اليوم الإثنين، برصاص القوات الإسرائيلية، خلال اقتحامها مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن مصادر طبية قولها إن شابا استشهد جراء اصابته برصاص الاحتلال في الصدر، وأصيب شاب آخر بالصدر والبطن والقدم وجروحه حرجة، وثالث بجروح في القدم.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات إسرائيلية خاصة “مستعربون” تسللت إلى حي المريج من مدينة نابلس، وداهمت بناية لعائلة فلسطينية ، في الوقت الذي دفعت فيه القوات الإسرائيلية بتعزيزات عسكرية إلى المكان.

ولفتت إلى أن “قوات الاحتلال اقتحمت البناية السكنية وداهمت أحد الشقق في داخلها واعتقلت شابا بعد أن اعتدت عليه بالضرب” ، موضحة أن “مواجهات عنيفة درات بين الشباب في تلك المنطقة وقوات الاحتلال المقتحمة، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام باتجاههم”.

وطبقا للوكالة ، ترتفع بذلك حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 465 شهيدا ، وأكثر من 4800مصاب.

( د ب أ )