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الضفة.. الجيش الإسرائيلي يقتحم منزل منفذ عملية الخليل

منذ ساعة واحدة

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الخليل: اقتحم الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الاثنين، منزل فلسطيني بذريعة تنفيذه عملية إطلاق نار في الخليل جنوبي الضفة الغربية أدت إلى مقتل 3 من عناصر الشرطة الإسرائيلية، الأحد.
والأحد، قتل الجيش الإسرائيلي مهند محمود العسود بمنزل في الخليل بعد ساعات من عملية إطلاق النار، وقال إنه منفذ العملية التي أكدت الشرطة الإسرائيلية مقتل 3 من ضباطها فيها قرب معبر ترقوميا غربي الخليل.
وقال شهود عيان للأناضول، إن آليات عسكرية اقتحمت البلدة، غربي الخليل، من مدخلها الشمالي واتجهت إلى منزل منفذ العملية.
وفق الشهود فإن “قوات الاحتلال تحاصر منزل الشهيد العِسوِد، ومنازل أقاربه، ويعتقد أن الهدف أخذ قياسات المنزل تمهيدا لهدمه”.
وهذا الاقتحام هو الثاني اليوم، حيث داهمت قوة إسرائيلية فجرا منزل المنفذ ومنازل ذويه وأتلفت محتوياتها قبل أن تغادرها.
وبموازاة حربه على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصّعد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة؛ ما أسفر عن استشهاد 681 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف و 700 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.
بينما أسفرت حرب إسرائيل بدعم أمريكي على غزة عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)

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