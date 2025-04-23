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الضفة.. الجيش الإسرائيلي ينصب بوابة حديدية على مدخل مخيم جنين- (فيديو)

منذ 11 دقيقة

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رام الله: نصب الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بوابة حديدية على المدخل الغربي لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان أن آليات عسكرية إسرائيلية عملت على نصب بوابة حديدية على المدخل الغربي لمخيم جنين للاجئين.

وأشاروا إلى أن الآليات تعمل على تجريف الموقع، وسط إطلاق قنابل دخانية وغازية.

ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في مخيم جنين، قبل أن يوسعها إلى مخيمي طولكرم ونور شمس.

وحتى الأحد الماضي، استشهد 39 فلسطينيا على يد جيش الاحتلال في محافظة جنين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على المدينة ومخيمها، حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية واسعة مستهدفا مدنا ومخيمات شمالي الضفة.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 955 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)

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