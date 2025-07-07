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الضفة.. الجيش الإسرائيلي يهدم مبنى سكنيا غربي رام الله- (فيديو)

منذ 8 دقائق

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رام الله: هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، مبنى سكنيا في بلدة خربثا المصباح غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بدعوى “البناء دون ترخيص”، ضمن سياسة هدم متواصلة تستهدف مناطق مصنفة “ج” خاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وقال فايز حرفوش، عضو مجلس قروي خربثا المصباح، إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة وشرعت في هدم منزل المواطن محمود الهبل، مشيراً إلى أن المنزل مكون من 4 طوابق ومبني منذ عدة سنوات.

وأوضح حرفوش أن المنزل مقام على أرض خاصة تقع ضمن المناطق المصنفة “ج”، بموجب اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

وصنفت “اتفاقية أوسلو 2” الموقعة عام 1995 بين منظمة التحرير وإسرائيل أراضي الضفة إلى 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية، و”ب” لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتقدر الأخيرة بنحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.

يأتي ذلك بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، عملية عسكرية شمال الضفة بدأها في مدينة جنين ومخيمها، ثم توسعت لاحقا إلى مخيمي طولكرم ونور شمس.

وبالتوازي مع الإبادة في قطاع غزة، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 991 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 193 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

(الأناضول)

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