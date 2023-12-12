الضفة الغربية.. ارتفاع حصيلة المعتقلين منذ 7 أكتوبر إلى 3810

رام الله: ارتفعت حصيلة المعتقلين بالضفة الغربية إلى 3810 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقب اعتقال قوات إسرائيلية نحو 51 فلسطينيا، مساء الاثنين وفجر الثلاثاء.

جاء ذلك وفق بيان مشترك صادر عن “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” و”نادي الأسير الفلسطيني”.

وذكر البيان أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس (الاثنين) وحتى صباح اليوم الثلاثاء من الضفة، نحو 51 مواطنا، بينهم أسرى سابقون”.

وأضاف البيان أن “عمليات الاعتقال تركزت في محافظة جنين (شمال) التي يواصل الاحتلال (الإسرائيلي) اقتحامها حتى ساعة نشر البيان، فيما توزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضفة”.

وذكر أن “الاحتلال (الإسرائيلي) نفّذ عملية اقتحام واسعة لبلدة سلواد/ رام الله (وسط)، احتجز خلالها العشرات من المواطنين، بينهم نساء تعرضوا للتحقيق الميداني، وأفرج عنهم لاحقا، فيما لا يزال التحقيق مستمرا مع آخرين”.

وأشار البيان إلى أن اقتحام منازل أهالي سلواد “رافقته عمليات تخريب وتدمير واسعة”.

كما رافقت حملة الاعتقالات “عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات تحقيق ميداني وتخريب وتدمير واسع في منازل المواطنين وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل”، وفق البيان.

وتصاعدت الاعتقالات بالضفة على وقع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي خلفت حتى مساء الاثنين 18205 شهداء و49645 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

(الأناضول)